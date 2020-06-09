РИАМО - 9 июн. Труп неизвестного мужчины 45-50 лет с колото-резаной раной обнаружили в Балашихе в микрорайоне Южный, сообщил РИАМО во вторник представитель дежурной части ГУ МВД России по Московской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен подозреваемый – мужчина 1985 года рождения.

«Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).