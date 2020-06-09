РИАМО - 9 июн. Еще 5390 человек вылечились в Москве от коронавируса после соответствующего лечения, всего в столице выздоровело 109 737 человек, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для того, чтобы подтвердить, что человек больше не инфицирован коронавирусом, проводят специальные исследования.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5390 пациентов», — подчеркнула Ракова.

Те пациенты, которые вылечились, могут стать донорами плазмы для других Covid-больных. Донорами могут стать люди от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусом. У них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, отсутствие хронических заболеваний, а также гепатитов В и С.

Со вторника в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. В рамках дальнейшего снятия ограничений с 16 июня полноценно возобновит работу стоматология. Кроме того, начнут работать музеи, библиотеки, зоопарки и выставочные залы, откроются летние веранды кафе.

С 23 июня в Москве заработают фитнес-клубы и бассейны, кафе и рестораны, детские сады начнут работу без ограничений. Также откроют детские площадки и площадки для воркаута.

Несмотря на отмену ограничений, жителей столицы призвали соблюдать режим самосохранения, а предприятия – выполнять санитарные требования. Согласно указу мэра Москвы, сроки снятия ограничений могут изменить, так как на это может повлиять эпидемиологическая ситуация.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.