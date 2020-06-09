РИАМО - 9 июн. Еще 641 человек завершил лечение от коронавирусной инфекции в Московской области, вылечившихся выписали после получения отрицательных результатов теста на инфекцию, сообщает областной оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших», — говорится в сообщении.

Всего на территории Московской области выявили 44 983 случая заражения коронавирусом, скончались 578 пациентов.

Ограничения, введенные в Подмосковье из-за пандемии, постепенно снимают, но в общественных местах и на транспорте жители все еще обязаны носить защитные маски.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.