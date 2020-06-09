РИАМО - 9 июн. Заслуженный артист России Михаил Ефремов, устроивший накануне крупное ДТП в центре столицы, отпущен под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Вечером 8 июня джип Grand Cherokee артиста вылетел на встречку и протаранил фургон «Лада» на Смоленской площади. По словам очевидцев, Ефремов был сильно пьян. Водитель отечественного авто был госпитализирован, позже он умер в реанимации.

«Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде», — сказал источник агентства.

По его словам, после смерти водителя уголовное дело в отношении артиста может быть переквалифицировано. В таком случае Ефремову может грозить до 12 лет заключения.

Ранее полиция возбудила в отношении Ефремова уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».