РИАМО - 9 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление участка площадью 0,95 гектара для завершения строительства жилого комплекса «Троицк Е-39», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Участок на улице Текстильщиков в Троицке предоставят в аренду ЗАО «ПСФ «НОРД». Планируется, что ЖК достроит Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

«Отсутствие оформленных земельно-правовых отношений препятствует рассмотрению заявления Фонда в суде. Следующий юридический шаг после удовлетворения заявления – передача земельного участка и объекта незавершенного строительства от ЗАО «ПСФ «НОРД» Фонду», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Конкурсное производство в отношении застройщика ЖК «Троицк Е-39» было открыто в сентябре 2005 года. Строительство двух жилых корпусов на 336 квартир было приостановлено в 2009 году. Город будет достраивать объект за счет бюджета.

Судебное заседание о передаче недостроенного ЖК «Троицк Е-39» Московскому фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства запланировано на 25 июня.