РИАМО - 9 июн. Жители Москвы могут направить свои предложения властям столицы по обустройству новых велосипедных зон, сообщения принимаются в социальных сетях и по электронной почте, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В городе снимаются ограничения, и все больше людей будут чаще ездить на велосипедах. Но продолжать соблюдать социальную дистанцию необходимо, поэтому мы сейчас прорабатываем все возможные варианты развития велосипедной инфраструктуры. Это могут быть и временные решения на лето, и мы хотим, чтобы горожане присылали нам свои предложения», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что для велосипедистов планируется обеспечить безопасный проезд по выделенным полосам для наземного городского транспорта, запланирован ввод дополнительных выделенных полос. Также будет нанесена разметка на ранее запланированных велополосах. Кроме этого, будет проработана возможность организации велопарковок на территориях крупных бизнес-центров.

По словам Ликсутова, также возобновит работу велопатруль ЦОДД. Он будет помогать всем участникам движения.

Свои предложения москвичи могут направить властям с помощью поста в социальных сетях, для этого под ним нужно поставить хештег #цоддвработу. Также предложения можно направить через электронную почту koordinator-codd@transport.mos.ru.

Ликсутов пообещал, что будет лично курировать сбор предложений.