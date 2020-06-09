РИАМО - 9 июн. С января по май 2020 года предпринимателям столицы выдали в банках финансирование на 8,8 миллиарда рублей с помощью Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Фонд позволяет уменьшить возможные риски для банков — его гарантии могут покрывать до 70% выданного кредита. Всего за пять месяцев 2020 года объем поручительств гарантийного фонда составил порядка 3,9 миллиарда рублей. На пополнение оборотных средств предприниматели потратили 65% от этой суммы.

«Общая сумма выданных за пять месяцев этого года кредитов с поддержкой фонда превысила на 16% аналогичный показатель прошлого года: тогда бизнесмены привлекли 7,6 миллиарда рублей», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

В настоящее время партнерами фонда являются 70 кредитных организаций. Представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на оформление поручительства в центрах услуг для бизнеса.

По словам директора ФСКМБМ Антона Купринова, на сегодняшний день средний объем поручительств достигает около 19 миллионов рублей. 42 миллиарда рублей долговых обязательств клиентов фонда покрываются гарантийным портфелем в размере порядка 21 миллиарда рублей.

Кроме того, фонд позволяет получить банковские средства под низкие проценты. В частности, город компенсирует кредитным организациям до 8% годовых по новым кредитам, а также 6% годовых по кредитам действующим.

С начала своей работы фонд обеспечил поручительства в размере 86 миллиардов рублей. Объемы кредитных и гарантийных средств для предпринимателей составили более 172 миллиардов рублей.