РИАМО - 9 июн. Спасатели вытащили собаку, которая провалилась в глубокую яму в Огородном проезде на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Вечером 8 июня в службу 112 поступило сообщение о том, что в Бутырском районе Москвы собака провалилась в яму. Глубина ямы составляла порядка пяти метров, поэтому владелец животного не мог самостоятельно достать питомца.

«На место происшествия выехала дежурная смена АСО №3 пожарно-спасательного центра Москвы. С помощью лестницы-штурмовки спасатели помогли владельцу достать питомца. Животное не пострадало», — говорится в сообщении.

Хозяин поблагодарил столичных спасателей за слаженную и оперативную работу.