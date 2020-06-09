РИАМО - 9 июн. Шестой книжный фестиваль «Красная площадь» за три дня собрал в центре Москвы свыше 15 тысяч гостей, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

«В этот раз из-за карантинных ограничений и мер безопасности нам пришлось сократить число посетителей», — отмечается в материале.

Фестиваль открылся у стен Кремля 6 июня, в день рождения классика русской литературы Александра Пушкина. В целях безопасности в условиях угрозы распространения коронавируса вход на фестивальную площадку ограничили 6 тысячами человек в день. Завершилось мероприятие 8 июня.

Участниками фестиваля стали известные писатели Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая, Андрей Рубанов и многие другие.

Для посетителей фестиваля работали площадки: «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества». В мероприятии приняли участие 200 издательств.