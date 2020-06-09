РИАМО - 9 июн. Водитель, который пострадал в дорожной аварии с участием актера Михаила Ефремова, скончался в отделении реанимации столичной больницы, сообщает РЕН ТВ.

Вечером 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. Джип Grand Cherokee артиста протаранил фургон «Лада» на Смоленской площади, вылетев на встречку. Водитель отечественного авто был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

«Скончался водитель, пострадавший в пьяном ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова», — говорится в сообщении.

По утверждению очевидцев, актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полиция устанавливает наличие алкоголя в крови артиста.

Столичная полиция возбудила в отношении Ефремова уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».