РИАМО - 9 июн. В подмосковном Подольске полицейские задержали 34-летнего местного жителя, который избил продавца салона мобильной связи скалкой, после чего похитил деньги из кассы и свыше 20 телефонов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник в медицинской маске зашел в помещение магазина на Матросской улице и попросил менеджера по продажам показать ему мобильный телефон.

«Когда продавец стал искать товар, мужчина ударил его несколько раз деревянной скалкой по голове, связал бельевой веревкой и похитил из кассы 35 тысяч рублей и 21 мобильный телефон», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Общая сумма материального ущерба составила более 340 тысяч рублей.

Мужчину удалось отследить благодаря камерам видеонаблюдения, его задержали в собственной квартире. Злоумышленник пояснил, что похищенное имущество продал на одном из московских рынков, а деньги потратил на личные нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого заключили под стражу.