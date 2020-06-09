РИАМО - 9 июн. Более 100 тысяч школьников из Москвы и других городов страны зарегистрировались на дистанционную предметную диагностику на сайте Московского центра качества образования с середины марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С помощью предметных диагностик ребята могут выявить пробелы в знаниях, понять, на какие темы стоит обратить особое внимание, и, таким образом, более эффективно выстроить подготовку к экзаменам», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пройти предметную диагностику полезно выпускникам, которым предстоит сдавать ЕГЭ. В целом проверить свои знания на сайте Московского центра качества образования могут ученики со второго класса.

Онлайн-сервисы могут быть полезны и преподавателям, которые помогают своим воспитанникам при подготовке к экзаменам. Кроме того, выпускники могут почерпнуть новые знания в разделе «В помощь выпускнику — 2020», а также в эфире Московского образовательного телеканала.

В этом году московские школы выпустят 57,5 тысяч одиннадцатиклассников. Сдача ЕГЭ стартует 3 июля.