РИАМО - 9 июн. После продолжительных ливней, которые шли в Подмосковье с конца мая, остаются подтопленными 183 приусадебных участка, шесть домов частного сектора, один мост и два участка дороги, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Развернут оперативный штаб по контролю за прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории Московской области», — говорится в сообщении.

Всего на территории Подмосковья в 26 муниципальных образованиях было подтоплено 1393 приусадебных участка, 54 частных дома, восемь участков дорог и три моста.

В конце весны Московская область оказалась в эпицентре сильных ливней. С 29 мая на регион обрушилась первая волна рекордных дождей, потом наступила небольшая передышка. Затем за несколько дней июня выпало до трети от месячной нормы осадков.

В регионе организована адресная помощь населению подтопленных домов, в том числе психологическая.