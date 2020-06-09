РИАМО - 9 июн. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в поселке Нудоль городского округа Клин, находка не представляет опасности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Восьмого июня в 16:30 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Клин в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Угрозы для населения нет. На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана силами ОМВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса планируют провести во вторник.