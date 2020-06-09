РИАМО - 9 июн. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли на берегу реки в селе Озерецкое Сергиево-Посадского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного ЕДДС в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Угрозы жизнедеятельности населения нет. Место обнаружения боеприпаса оцепили сотрудники полиции.

Снаряд планируют изъять и уничтожить.