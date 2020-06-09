РИАМО - 9 июн. Летом столичные школьники смогут стать участниками дистанционной образовательной программы и под руководством ученых и преподавателей вузов научиться программированию, азам кибернетики и ядерной физики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Узнать основы профессионального языка программирования школьники смогут 10 июня <…>, приняв участие в мастер-классе «Основы программирования на языке С++», - говорится в сообщении.

Дистанционное практическое занятие для тех, кто хочет лучше разбираться в транспорте, пройдет 11 июня. Школьники научатся определять качество и состав топлива, а также снимать показания с приборов.

Онлайн-занятия сотрудников Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова состоятся 15 июня. Детям расскажут о способах изучения биологических тканей, объяснят, как устроена память и мышление, а также раскроют процесс насыщения крови кислородом. 15 июня дети также узнают об оптических и других свойствах биологических тканей.

Кроме того, в рамках дистанционной образовательной программы десятиклассники ближе познакомятся с такими направлениями, как кибернетика, лазерные технологии, ядерная физика.

Пройти регистрацию на онлайн-занятия можно на сайтах «Инженерный класс в московской школе» и «Медицинский класс в московской школе».