РИАМО - 9 июн. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя иномарки, который устроил ДТП в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Авария произошла вечером 8 июня у дома №3 на Смоленской площади. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате ДТП пострадал водитель «Лады».

«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - ред.)», — говорится в сообщении.

Водитель внедорожника задержан, устанавливается наличие алкоголя в его крови. Пострадавшего с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медучреждение.

Ранее СМИ сообщали, что за рулем внедорожника находился известный актер Михаил Ефремов.