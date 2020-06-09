РИАМО - 9 июн. В Москве и Московской области днем во вторник ожидается до 28 градусов тепла, возможна гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — от плюс 25 до плюс 27 градусов, в Подмосковье — от плюс 23 до плюс 28 градусов», — говорится в сообщении.

Облачность будет переменной, возможны кратковременные дожди и гроза.

Порывы юго-восточного ветра будут достигать от 5 до 10 метров в секунду, а при грозе — от 12 до 15 метров в секунду.