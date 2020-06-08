РИАМО - 8 июн. ДТП с участием автомобиля актера Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в центре Москвы, актера направили на медосвидетельствование, сообщает ТАСС.

«Причиной ДТП с участием актера стал выезд его машины на встречную полосу с серьезным превышением скорости», - говорится в сообщении.

В результате данного ДТП пострадал один человек. Пострадавшим является водитель другой машины.

По данным Центра организации дорожного движения Москвы, из-за данного ДТП перекрыта внешняя сторона Садового кольца.

Движение осуществляется по полосе встречного направления. Водителям рекомендуется объезжать данный участок.

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