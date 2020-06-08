РИАМО - 8 июн. В 2020 году по программе «Доступная среда» на финансирование мероприятий в учреждениях культуры Подмосковья направят 29,4 миллиона рублей, программа охватывает 15 муниципальных образований региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Общий объем финансирования мероприятий по созданию доступной среды составляет 29,4 миллиона рублей, из них 20,6 миллиона – это средства из бюджета Московской области. Мероприятия охватывают 81 объект культуры: детские школы искусств, библиотеки, дома и дворцы культуры, парки, театрально-концертные центры и муниципальные музеи», – говорится в сообщении.

Наибольшее финансирование в текущем году получат: городской округ Балашиха, Дмитровский городской округ, городские округа Люберцы, Серпухов и Солнечногорск, в которых проживает около 64 тысяч инвалидов.

Самая масштабная закупка оборудования запланирована для муниципального учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» в Люберцах: пандус, поручни, лестницеход, кресло-коляски, информационный терминал для пользования детьми всех категорий инвалидности, электронный стационарный увеличитель, стол с микролифтом, элементы системы навигации, санитарно-техническое оборудование.

В период с 2015 по 2019 годы в подпрограмме «Доступная среда», которая реализуется в рамках программы «Социальная защита населения Московской области», приняли участие 54 муниципальных образования и 19 государственных учреждений культуры, подведомственные министерству культуры Подмосковья.

Средства, направленные на создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов в муниципальных учреждениях культуры Московской области в 2015-2019 годах, составили более 187 миллионов рублей.