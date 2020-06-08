РИАМО - 8 июн. За период с 23 марта по 3 июня 2020 года горожане сделали в колл-центр социальной службы свыше 1,2 миллиона звонков и оставили заявки на получение свыше 478 тысяч услуг, на данный момент 90% заявок уже выполнены, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В настоящее время в рамках проекта «Мой социальный помощник» работают 140 операторов колл-центра, сотрудники принимают звонки ежедневно с 08:00 до 21:00.

«В настоящее время 90% заявок уже выполнены, остальные находятся в работе. Как правило, наиболее востребованные заявки выполняются в течение дня. Наиболее востребованные услуги: покупка и доставка на дом лекарств – 187,8 тысячи заявок, покупка и доставка на дом продуктов питания – 128,7 тысячи, покупка и доставка товаров первой необходимости – 15,7 тысячи», – говорится в сообщении.

Также востребованы: помощь домашним животным (выгул, доставка корма, устройство животного при госпитализации владельца) – 2,3 тысячи обращений, доставка на дачи дров и угля по льготным ценам – 32 тысячи заявок, консультирование по вопросам выплат в период самоизоляции – 87,2 тысячи обращений, другие жизненно необходимые услуги (доставка технических средств, абсорбирующего белья, вынос мусора) – 25,1 тысяча заявок.

Выполнение заявок горожан осуществляет команда проекта «Мой социальный помощник», в которую вошли 9,5 тысяч штатных сотрудников ЦСО и 1,5 тысяч волонтеров.