РИАМО - 8 июн. В крупнейшем мировом сообществе онлайн-архитекторов Architizer появился проект Демьяновского парка в Клину, на сайте насчитывается более 40 000 архитектурных агентств и более 86 000 проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В 2018 году здесь проведены масштабные работы по благоустройству, в ходе которых проложен пешеходный маршрут, оборудован веломаршрут (соединяется с нижним веломаршрутом Клинского городского парка культуры и отдыха «Сестрорецкий»), установлены линии освещения, высажена березовая роща, установлены малые архитектурные формы (декоративный зонт с парковым диваном), теневые навесы, парковые диваны, урны, оборудована детская интерактивная музыкальная площадка», - говорится в сообщении.

1 июня 2019 года в парке открыли понтонную сцену на реке Сестра, а в июле - веревочный экстрим-парк.

С 2009 года на Architizer рассказывают о лучших проектах, лучших городах. Сайт является главным онлайн-источником для поиска архитектурных и строительных продуктов и идей.



Концепцию благоустройства зоны отдыха Демьяновского парка направили на создание различных комфортных зон не только вдоль основных дорог, но и на прилегающие к ним второстепенные маршруты.