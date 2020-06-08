РИАМО - 8 июн. Количество обращений на портале «Добродел» на отсутствие наружного освещения за первый квартал 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снизилось на 15%, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Это говорит не только об увеличении числа освещенных объектов в Московской области, но и об оперативном реагировании на обращения граждан», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

За первый квартал 2019 года на наружное освещение пожаловались 6525 раз. За аналогичный период этого года – 5580 раз. Число обращений снизилось на 15%.

Положительного результата получилось достичь благодаря программе «Светлый город». На территории области ее реализуют с 2017 года.