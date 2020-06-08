РИАМО - 8 июн. Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Московской области и 45-летней жительницы столицы, их обвиняют в незаконной банковской деятельности, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

«В отношении сообщников обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство. Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

По версии следствия, с марта 2015 года по ноябрь 2018 года обвиняемые использовали реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в Москве незаконные банковские операции. В результате своей деятельности соучастники извлекли незаконный доход в размере 8% от поступивших на счета денег - более 1,764 миллиарда рублей.