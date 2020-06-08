РИАМО - 8 июн. В Московской области в течение ремонтного сезона заменят асфальт на 70 дорогах регионального значения, которые ведут к детским садам и школам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В 28 муниципалитетах заменят асфальтобетонное покрытие на 70 участках региональных дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Работы проведут в рамках текущего ремонтного сезона, всего будет уложено более 200 километров нового асфальта. Уже отремонтированы улица Школьная в городе Волоколамске, которая ведет к гимназии №1, и участок дороги «Авдотьино — Кабаново — Стулово — Пятково» к школе №78 в Богородском округе», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.



В Богородском городском округе новый асфальт положат на участке длиной 15 километров. Он появится на дороге «Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест» рядом со средней школой №53, на улице Индустриальной, ведущей к школе №10. ВЖуковском отремонтируют улицу Дугина к средней школе №10, в Ивантеевке работать будут на Советском проспекте.



Самый большой объем работ проведут в Дмитровском городском округе.



Всего в этом году в Московской области отремонтируют более 1,7 тысячи участков автомобильных дорог. Их общая протяженность - свыше 2 тысяч километров.