РИАМО - 8 июн. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность банды, которую подозревают в краже денег с помощью перевыпуска сим-карт, четверых подозреваемых задержали в Самаре и Московском регионе, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Злоумышленники с помощью поддельных доверенностей и документов перевыпускали сим-карты одного из сотовых операторов. Затем под видом клиентов они заходили в онлайн-приложения банка и похищали деньги.

«При обысках по местам проживания фигурантов обнаружены поддельные документы: водительские удостоверения и паспорт гражданина Российской Федерации. Также изъяты банковские карты, оформленные на подставных лиц, компьютерная техника и сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вероятно, подозреваемые могут быть причастны к совершению нескольких аналогичных преступлений на территории а Москвы. По предварительным данным, общий ущерб превышает миллион рублей.

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту возбуждено уголовное дело.