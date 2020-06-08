РИАМО - 8 июн. Минэкологии направило в Арбитражный суд Московской области иск на 21 миллион рублей, сумму должен возместить индивидуальный предприниматель, который нанес ущерб почве после незаконного размещения отходов в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.

Предприниматель владеет участком в поселении Черная Грязь.



«В ходе расследования установлено, что общая площадь незаконного размещения составила более 33 тысяч квадратных метров, объем – почти 45 тысяч кубометров. За это нарушение правообладатель участка был оштрафован. Рассчитанная сумма ущерба, нанесенного почвам, превысила 21 миллион рублей. Поскольку нарушитель отказался возмещать ущерб добровольно, ему придется в случае удовлетворения искового заявления Минэкологии сделать это в судебном порядке», - говорится в сообщении.

Ранее в округе обнаружили кучи неизвестного грунта с битым кирпичем, бетоном и древесиной. Высота навалов достигала от 2 до 5 метров. При этом предприниматель не предоставил никаких разрешений на работы.