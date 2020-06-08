РИАМО - 8 июн. C понедельника Московская губернская универсальная библиотека впервые открывает летний онлайн-лагерь «Все лучшее от Губернской библиотеки», принять участие в нем могут дети начальных и средних классов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Программа рассчитана на классическую двухнедельную смену. Занятия будут проходить с понедельника по пятницу на базе коммуникационной интернет-платформы TrueConf. Эфиры лагеря планируется проводить два раза в день: 12:00-12:40 – для младшей группы, 14:00-14:40 – для старшей группы», - говорится в сообщении.



Всего для детей подготовили 20 программ, по 10 на каждую возрастную группу. Ребята узнают много нового о писателях, художниках, сказочных персонажах, необычных праздниках, познакомятся с некоторыми животными, пройдут мастер-классы и поиграют в интеллектуальные игры.

В конце смены самым активным вручат цифровые грамоты и подарят книги.

Онлайн-лагерь работает бесплатно. Для участия нужно заполнить анкету на сайте библиотеки.