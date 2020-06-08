РИАМО - 8 июн. Власти Москвы сдадут в аренду двухэтажное здание площадью 986 квадратных метров на Краснолиманской улице, объект выставили на торги по льготной ставке, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Победитель сможет открыть в этом здании образовательный центр на 95 ученико

«Льготная программа аренды на открытие дошкольных и образовательных учреждений имеет стабильно высокий спрос на аукционах, в среднем конкуренция составляет четыре-пять участников на лот. В данном случае инвестор имеет возможность претендовать на ставку «1 рубль за 1 квадратный метр в год», после того как выполнит все условия программы», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По условиям программы, победителю аукциона предстоит отремонтировать здание и за шесть месяцев до начала программы предоставить образовательный план. Не менее 80% детей в детском саду или не менее 50% учащихся школы должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве.



Здание находится внутри плотной жилой застройки рядом со станцией метро «Улица Скобелевская» и «Бульвар Дмитрия Ушакова». Договор с победителем заключат на 49 лет.



Стартовая цена аренды составляет 2,5 миллиона рублей, или 2,6 тысячи за квадратный метр в год.

Подать заявку на участие в торгах можно до 7 августа. Победитель станет известен 14 августа.