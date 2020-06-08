РИАМО - 8 июн. В городском округе Озеры в связи с повышением уровня воды из-за обильных осадков временно ограничили автомобильное движение по мосту через реку Оку, движение пешеходов остается без ограничений, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На время перекрытия проезд осуществляется по Новорязанскому и Каширскому шоссе. Специалисты осуществляют оперативный мониторинг ситуации, автомобильное движение будет восстановлено после возвращения уровня воды до нормативных отметок», – отмечается в материале.

Ранее движение ограничили на Бобреневском, Черкизовском и Митяевском мостах в Коломенском городском округе.

В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности на понедельник из-за грозы и объявили на 9 июня – из-за очень высокой температуры (до 26-28 градусов).

В конце весны Московская область оказалась в эпицентре сильных ливней. С 29 мая на регион обрушилась первая волна рекордных дождей, потом наступила небольшая передышка. Затем за несколько дней июня выпало до трети от месячной нормы осадков.