РИАМО - 8 июн. За неделю в Подмосковье посредством Центра управления регионом (ЦУР) отработали 6399 обращений по содержанию территорий в чистоте и порядке, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Тепловая карта» ЦУР в режиме онлайн позволяет реагировать на запросы населения, а также мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Информацию сотрудники центра получают от портала «Добродел», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов, системы «Инцидент».

«За неделю в ЦУР поступило 6 399 обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Большая часть <…> касалась ненадлежащего состояния деревьев и кустарников, подтопления территории и нарушения правил уборки территории контейнерных площадок», – сказал глава Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

Он добавил, что все обращения были отработаны в срок. По категории «Ненадлежащее состояние деревьев и кустарников» за неделю решили 554 проблемы. Самое большое число – в городских округах Мытищи, Балашиха и Королев.

По категории «Подтопление территории» за неделю посредством ЦУР решили также 549 проблем. Больше всего - в Одинцове, Люберцах и Красногорске.

По нарушениям в сфере «Нарушения правил уборки территории контейнерных площадок» за неделю ЦУР помог решить 538 проблем, самое большое количество – в Чехове, Мытищах и Домодедове.