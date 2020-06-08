РИАМО - 8 июн. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство образовательного комплекса со школой на 550 учеников и детским садом на 200 мест в Коммунарке, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Комплекс будут возводить в составе ЖК «Скандинавия Юг» рядом с Бутовским лесопарком. В нем будут учиться молодые жители ближайших новых жилых комплексов: «Скандинавия Юг», «Белые ночи»; а также дети из Коммунарки, близлежащих деревень и поселков Сосенского поселения.

«Образовательный комплекс возведет инвестор и передаст городу. Срок действия разрешения на строительство – до февраля 2023 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание построят из двух четырехэтажных блоков детского сада и школы. В дошкольном учреждении разместят дополнительные помещения для занятий с детьми. В школьном блоке, помимо учебных классов, оборудуют спортивные залы, библиотеку, столовую, медицинские кабинеты.

На пришкольной территории сделают игровые и спортивные площадки, а также стадион с открытыми трибунами.



Для детского сада оборудуют групповые площадки с теневыми навесами.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства социальных объектов. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлена программа проверок образовательного комплекса. К проверкам в обязательном порядке привлекаются специалисты подведомственного комитету Центра экспертиз, которые выполнят необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.