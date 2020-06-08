РИАМО - 8 июн. Капитальный ремонт многоквартирного дома на улице Плющиха, 26/2 согласовали в Москве, здание является исторически ценным градоформирующим объектом, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

По программе капитального ремонта обновят не только внешний вид, но и коммуникации.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пятиэтажного дома в районе Хамовники, построенного до 1917 года по индивидуальному проекту», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В рамках проекта запланировано обновление фасада и цоколя здания с последующей окраской, ремонт входных групп, а также замена дверей и окон в местах общего пользования.

Кроме того, проектом предполагается окраска балконов и размещение новых домовых знаков и табличек с номерами квартир. При этом в подвале и мусорокамере предусматривается полное восстановление внутренней отделки помещений.

На лестничных клетках также запланирована замена покрытия стен, потолков и полов, устройство штукатурного слоя оконных и дверных откосов и ремонт ограждающих стальных конструкций лестниц с заменой перил.

Проектная документация предусматривает частичную замену систем электроснабжения, отопления, водоотведения и водоснабжения. При этом предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания. Существующий архитектурный облик здания и планировка помещений сохранятся.