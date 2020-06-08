РИАМО - 8 июн. В столице согласовали проектную документацию по ремонту для многоквартирного дома на Красной Пресне, здание является объектом культурного наследия, в нем с 1913-го по 1915-й год вместе с матерью и двумя сестрами жил Владимир Маяковский, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта дома на улице Красная Пресня. Он был построен в 1910 году по проекту архитектора Осипа Шишковского. Доходный дом купца М. Кочубея является характерным образцом доходных домов начала прошлого века благодаря своей архитектуре, выполненной в стиле модерн. В рамках работ запланирован как внутренний, так и внешний ремонт здания», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В здании восстановят штукатурный слой фасада, декоративные элементы арки и цоколя. Также строители обновят оконные блоки в местах общего пользования и металлические решетки в приямках, заменят облицовочную плитку из натурального камня на главном фасаде на новую, восстановят систему наружного водостока, отремонтируют козырьки над входами и установят кронштейны флагодержателей.

«Семья поэта арендовала четырехкомнатную квартиру на первом этаже, и именно тут автор написал такие известные произведения как «Послушайте», «Война объявлена» и «Я и Наполеон». Последнее начинается так: «Я живу на Большой Пресне, 36…». Также в этом доме он начал работу над одной из своих самых известных поэм «Облако в штанах». Сейчас в жилом доме функционирует музей «Квартира на Большой Пресне», который входит в состав Государственного музея Владимира Маяковского», – добавил председатель Москомэкспертизы.

При ремонте сохранят существующую планировку помещений.