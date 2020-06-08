РИАМО - 8 июн. За январь-май 2020 года в Московской области произошло 30,6 тысячи преступлений, это на 5,5% меньше, чем в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Число убийств упало на 14,7%, грабежей - на 5,4%, квартирных краж – на 26,6%, угонов - на 22,5%. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 3,7%», — говорится в материале.

Сократилось количество преступлений в общественных местах на 9,9%, в том числе на улицах — на 8,6%.

Однако за период с января по май в регионе увеличилось количество мошеннических операций на 17,5%, также возрос незаконный оборот наркотиков на 4,4%.

Заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев связывает уменьшение количества преступлений с введением режима самоизоляции, который действовал из-за пандемии коронавируса. Также он отметил усиление профилактической работы, проводимой сотрудниками органов внутренних дел, и увеличение нарядов на улицах.