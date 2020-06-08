РИАМО - 8 июн. Руководство управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью проведет прямую линию для жителей области 10 июня с 15 до 17 часов, на вопросы о мерах безопасности в период отпусков ответит заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Подмосковью.

Желающим задать вопрос нужно будет позвонить по номеру 8 (495) 528-30-73.

«Вопрос безопасности жилья особенно остро встает перед гражданами во время сезона отпусков. В направлении защиты имущества от преступных посягательств сотрудникам вневедомственной охраны Московской области удалось добиться больших результатов в этом году. В территориальных отделах вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области было завершено внедрение новейшей системы передачи извещений о срабатывании сигнала «тревожной кнопки» на охраняемых объектах», - говорится в сообщении.

Система оперативно информирует группы задержания напрямую, минуя дежурную службу. Это значительно экономит время для прибытия на место происшествия.



На специальных гаджетах охраны есть программа, на которую приходит вся необходимая информация об охраняемом объекте: маршруты подъезда, схема рассредоточения, а также возможные пути отхода, которыми может воспользоваться злоумышленник.

Как отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, сотрудники вневедомственной охраны имеют колоссальный опыт в обеспечении охраны имущества граждан. На сегодняшний день подразделениями вневедомственной охраны в Московской области обеспечивается безопасность более 49 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан, в том числе свыше 32 тысяч квартир, 15 тысяч частных домовладений, 1,5 тысяч гаражей, 42 подъезда и 140 индивидуальных строений.