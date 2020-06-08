РИАМО - 8 июн. В Московской области 3391 человек обратился в больницу за помощью из-за укусов клещей с начала сезона, 1285 из них — дети, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В 921 случае возбудителей клещевого вирусного энцефалита в клещах не нашли.

«В 12,7% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,3% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека и в 2,7% - гранулоцитарного анаплазмоза человека», — говорится в материале.

В 2019 году за аналогичный период число обращений составляло 8242.

Для профилактики клещевого энцефалита гражданам, которые работают в природных биотопах, проводят вакцинацию. 1139 человек в регионе привиты от клещевого энцефалита, 336 из них – дети.

Для предотвращения заражений инфекциями проведены акарицидные обработки на территории площадью 307,75 гектара.

Случаев энцефалита в Подмосковье не зарегистрировали, но зафиксировали 20 случаев болезни Лайма.

При походе в лес рекомендуется проводить взаимоосмотры каждые 10-15 минут, не ложиться в траву, носить специальную одежду либо заправлять одежду так, чтобы не оставлять открытых участков тела, также не стоит заносить в помещения свежесобранные растения.