РИАМО – 9 июн. Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье и ветеринарные клиники могут вновь начать работу в столице со вторника, ранее деятельность этих организаций была ограничена из-за пандемии коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что со вторника в Москве отменяется режим самоизоляции. В общественном транспорте проезд снова можно будет оплатить социальными картами. Льготники смогут снова бесплатно ездить в городском транспорте.

Работу могут начать агентства по трудоустройству, фотоателье, салоны красоты, парикмахерские, ветеринарные клиники. Кроме того, деятельность могут возобновить общественные организации, научные институты, киностудии, студии звукозаписи.

Концертные организации, театры, цирки могут начать проведение репетиций.

Помимо этого, снимаются ограничения на посещение кладбищ.

Все ограничения были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса. Собянин отметил, что в течение нескольких недель пандемия Covid-19 в столице идет на спад.

Власти при выборе методики борьбы с коронавирусом в столице рассматривали три варианта. В итоге был выбран компромиссный вариант: ограничения ввели, но они не были жесткими. Задача заключалась в том, чтобы не допустить резкой вспышки заболеваемости и чтобы системообразующие предприятия города продолжали работать.

В Москве уже с 12 мая работают промышленные предприятия, возобновили строительство. С 1 июня работают магазины непродовольственных товаров, возобновила деятельность большая часть сферы услуг. Сейчас город возвращается к обычной жизни.

В рамках дальнейшего снятия ограничений с 16 июня полноценно возобновит работу стоматология. Кроме того, возобновят деятельность музеи, библиотеки, зоопарки и выставочные залы. С 16 июня также откроются летние веранды кафе.

С 23 июня в Москве заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работу без ограничений, откроют детские площадки и площадки для воркаута.

В то же время жителей столицы призвали соблюдать режим самосохранения, а предприятия – выполнять санитарные требования. В Москве вероятность заражения Covid-19 снизилась, но не исчезла совсем. Решение об отмене других ограничений будут принимать дополнительно.

Согласно указу мэра Москвы, сроки снятия ограничений могут изменить. На это может повлиять эпидемиологическая ситуация.

Режим самоизоляции из-за Covid-19 был введен в Москве с 30 марта. Предполагалось, что он будет действовать до 14 июня.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что прирост числа выявленных случаев коронавируса в Москве составляет 1% и это ниже средних показателей по стране.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- За минувшие сутки в столице умерли 59 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв данной инфекции составило 3029

- Рассказываем, что начнет работать в столице в июне

- Самые важные новости дня в карточках

- В Подмосковье продолжают бесплатно раздавать маски пенсионерам и малоимущим. Мера направлена на снижение риска распространения коронавируса на территории региона.

- Масочно‑перчаточный режим в Москве сохраняется. Горожане также обязаны соблюдать социальную дистанцию.

- Спортивные мероприятия начнут проводить в Москве с 16 июня. При организации спортивных мероприятий нужно учитывать требования Роспотребнадзора.

- Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии. Согласно закону, в РФ увеличивается минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.

- Библиотеки и музеи в Москве заработают с 16 июня. Кроме того, возобновят работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства

- Сроки снятия ограничительных мер в столице могут измениться. На это может повлиять эпидемиологическая ситуация.

- Срок действия неиспользованных проездных в Москве можно будет восстановить с 12 июня. Кроме того, оплачивать проезд в транспорте снова можно будет по социальным картам.

- Кафе, рестораны и фитнес‑клубы откроются в Москве с 23 июня. При этом летние веранды планируется открыть уже с 16 июня.

- Пользоваться лавочками и спортплощадками можно будет в Москве с 23 июня.

- Салоны красоты и парикмахерские возобновят работу в Москве с 9 июня. Также возобновят работу фотоателье и агентства по трудоустройству.

- Летние кафе в Москве откроются 16 июня. Они будут обязаны соблюдать меры безопасности и требования Роспотребнадзора.

- Режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня. Также отменяются пропуска и график прогулок.

- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.