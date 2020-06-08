РИАМО - 8 июн. В Московской области в 12 округах остаются подтопленными 185 приусадебных участков и шесть домов частного сектора, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Также остаются подтопленными один мост и два участка дороги. За 8 июня подтоплений не произошло.

«За 8 июня 2020 года от воды освобождено (в 24 СНТ и двух населенных пунктах) 195 приусадебных участков; один дом частного сектора; один участок дороги», — говорится в материале.

С 29 мая по 8 июня от воды освободили 1209 приусадебных участков, четыре участка дороги и два моста. Откачено 1340 кубометров воды.

Для устранения последствий ливней в понедельник привлекались 62 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек и 12 единиц техники.

В конце весны Московская область оказалась в эпицентре сильных ливней. С 29 мая на регион обрушилась первая волна рекордных дождей, потом наступила небольшая передышка. Затем за несколько дней июня выпало до трети от месячной нормы осадков.