РИАМО - 8 июн. Компания «Россети ФСК ЕЭС» установила новое силовое оборудование и модернизировала системы противоаварийной защиты на подстанции 220 киловольт «Дальняя», которая снабжает электроэнергией Подмосковье и Владимирскую область, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В проект инвестировали 291 миллион рублей.

«В результате модернизации значительно повышена надежность электроснабжения Ногинска в Московской области и Александровского района Владимирской области с общим населением более 300 тысяч человек», — говорится в материале.

Реконструкция проводилась поэтапно, потребителей не отключали от подачи электроэнергии. Заменили два трансформатора на современные высоконадежные аналоги российского производства. Срок службы нового оборудования - 30 лет, управление происходит в автоматическом режиме.

В рамках работ были смонтированы 18 фаз ограничителей перенапряжения, проведена замена оборудования щита собственных нужд и щита постоянного тока, обеспечивающих питание устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Оборудование прошло высоковольтные испытания, после чего его ввели в работу.

Подстанция не только питает северо-восток Московской области и запад Владимирской области, но и обеспечивают транзит электроэнергии между энергосистемами этих регионов.