РИАМО - 8 июн. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для ремонта трамвайных путей в районах Новогиреево и Перово, которые располагаются на территории Восточного округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Современная трамвайная сеть Москвы насчитывает сотни километров путей и более 45 маршрутов в различных районах города. При этом трамваи являются одним из самых экологичных и безопасных видов общественного транспорта, поэтому так важно комплексно обновлять сопутствующую инфраструктуру», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Рабочие проведут капитальный ремонт как трамвайных путей, так и контактной сети. Также они переустроют инженерные сети и создадут остановочные площадки.

«Будет выполнен демонтаж старых и устройство новых трамвайных путей, при этом в обновленных конструкциях будут использованы специальные вибро-шумозащитные маты. Помимо этого, предусмотрено обновление контактной сети, в том числе на оборотном кольце, где также планируется установка новых стрелочных переводов», – уточнил Леонов.