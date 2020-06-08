РИАМО - 8 июн. Персональные данные людей, полученные при оформлении пропусков для передвижений по столице, будут уничтожены согласно федеральному закону, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

«Персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков, будут уничтожены в сроки, установленные федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», - сказал собеседник агентства.

В столице был введен пропускной режим из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Для поездок на транспорте нужно было оформлять цифровые пропуска.

С 9 июня в городе отменяется пропускной режим и прогулки по графику. Также с 9 июня в регионе откроются парикмахерские, ветклиники, общественные организации, фотоателье, агентства по трудоустройству и научные организации.

Ранее также были отменены некоторые ограничительные меры: возобновили работу промышленные и строительные предприятия и МФЦ.