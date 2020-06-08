РИАМО - 8 июн. В Раменском округе перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в неосторожном обращении с огнем, в результате чего погибли граждане одного из иностранных государств, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь арендатором домовладения, расположенного в деревне Малышево Раменского городского округа, допустил нарушение требований пожарной безопасности, а именно: использование котла отопления на углях в жилом помещении. Из-за его преступной неосторожности 7 января 2019 года произошло возгорание дома», — говорится в материале.

Очагом возгорания стал котел. В результате пожара погибли четверо мужчин и пять женщин в возрасте от 20 по 45 лет. Они были лишены возможности своевременно обнаружить возгорание и спастись.

На допросе обвиняемый полностью признал свою вину.

В рамках дела следователи и криминалисты провели большой объем работ: допросили свидетелей, провели осмотр места происшествия, в Росреестре получили информацию о правообладателях и переходе прав на земельный участок, где произошло возгорание, провели обыски домов для проверки лиц на причастность к преступлению, назначили ряд экспертиз, в том числе девять судебно-медицинских и две пожарно-технические.

Все сведения легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.