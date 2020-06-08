Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, в Москве в ближайшие недели снимут большинство ограничений, введенных из-за пандемии. Открытие организаций, учреждений культуры и общепита разделили на три этапа, которые пройдут 9, 16 и 25 июня. Среди первых свои двери распахнут для посетителей салоны красоты и парикмахерские, немного позже – бассейны и фитнес-клубы. Подробнее о том, что начнет работать в столице в июне, читайте в инфографике РИАМО.

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