РИАМО - 8 июн. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил сформировать единый информационный регистр, где будут собраны сведения о гражданах, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Регистр будет содержать актуальные данные о физлицах, в том числе ФИО, даты рождения и смерти, пол, семейное положение и гражданство», — говорится в материале.
Также в регистре будут содержаться сведения о документах: паспорте, записи актов о рождении и смерти, данные о регистрационном учете россиян.
Информация о россиянах будет доступна только государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусу, гражданину РФ или его законному представителю.
Безопасность данных от несанкционированного доступа будет обеспечивать Федеральная налоговая служба.
Президент России сможет назначать перечень ведомств, которые смогут вносить изменения и обрабатывать сведения регистра.
Использование регистра будет необязательным до 2023 года.
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