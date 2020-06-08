РИАМО - 8 июн. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил сформировать единый информационный регистр, где будут собраны сведения о гражданах, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Регистр будет содержать актуальные данные о физлицах, в том числе ФИО, даты рождения и смерти, пол, семейное положение и гражданство», — говорится в материале.

Также в регистре будут содержаться сведения о документах: паспорте, записи актов о рождении и смерти, данные о регистрационном учете россиян.

Информация о россиянах будет доступна только государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусу, гражданину РФ или его законному представителю.

Безопасность данных от несанкционированного доступа будет обеспечивать Федеральная налоговая служба.

Президент России сможет назначать перечень ведомств, которые смогут вносить изменения и обрабатывать сведения регистра.

Использование регистра будет необязательным до 2023 года.