РИАМО - 8 июн. Спасатели поисково-спасательной станции Виталий Ильичев и Александр Елисеенков в понедельник вечером вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы тонувшего 10-летнего мальчика, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы департамента гражданской обороны ЧС и пожарной безопасности столицы.

Ребенок пытался достать уплывшую игрушку, но заплыл далеко от берега, испугался и начал уходить под воду.

«Ни секунды не раздумывая, Виталий нырнул за ушедшим на глубину мальчиком, ухватил его за руку и поднял из толщи воды на борт мотолодки», — сказал собеседник агентства.

Мальчика привезли на станцию, оказали первую помощь и вызвали медиков. Однако помощь врачей не понадобилась, потому что ребенок пришел в себя и пошел домой вместе с бабушкой.

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах призывают не оставлять детей без присмотра взрослых, не разрешать детям купать в запрещенных местах и уплывать далеко от берега.