РИАМО - 8 июн. Финал первого в стране онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв» состоялся 7 июня, команды разработчиков со всей России решали задачи от ведущих IT-компаний, стартапов и региональных ведомств, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Победители разделили между собой приз в 1,5 миллиона рублей, получили поддержку от партнеров конкурса. Мероприятие длилось три дня. Команды работали над IT-решениями, разрабатывали проекты с экспертами кейсов. Участники смогли попробовать себя в питч-сессиях и представить свою идею в прямом эфире за день до финала.

«Над пятью кейсовыми заданиями работали 250 команд. За 36 часов участники вместе с экспертами и трекерами разработали более 160 цифровых решений, которые представили на финальной защите. Выбрать самые лучшие <…> для жюри стало настоящим испытанием. Онлайн-хакатон собрал большое количество <…> сильных команд», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Команда «1/Unnamed_Team» представила решение, которое поможет создать одностраничные инструкции для сотрудников госкорпорации «Росатом». Система OneForm с помощью технологии лингвистического искусственного интеллекта формирует удобные инструкции с красочной графикой. Команда «DeafLizards» представила современный сервис для выпускников, используя технологию машинного зрения для маркетплейса моделей компьютерного зрения EORA Vision Hub.

Команда «Фирмачи» представила автоматическое решение по переработке почтовых адресов для ассоциации больших данных и Сбербанка – почтовые компании смогут ускорить обработку писем, а транспортные фирмы - лучше планировать маршруты. Команда «Цифровая лаборатория» представила сервис для неформального нетворкинга на крупных мероприятиях глобального технологического сообщества Rutech.

Команда «CyberFarsh» представила сервис для жителей регионов, позволяющий без заполнения бумажных документов взаимодействовать с органами исполнительной власти. Сервис позволяет смотреть, какие инициативы влияют на конкретного человека, и голосовать за них.

«В конкурсе участвовали команды с разным профессиональным опытом и стажем <…>. Средний возраст участников составил 25 лет, 25% заявок пришлось на возрастную категорию старше 30 лет, а еще 17% – это люди от 40 лет. Мы смогли вовлечь в конкурс не только молодых <...>, но и состоявшихся IT-профи, и качество представленных решений это доказывает», – сказал директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

За месяц более 4600 человек со всей России подали заявки на участие в первом онлайн-хакатоне. К соревнованиям пригласили 250 команд, по три-пять человек в каждой. Всего на IT-марафон зарегистрировались свыше 16 500 конкурсантов. Следующий онлайн-хакатон пройдет с 19 по 21 июня 2020 года. Регистрация на него уже открыта.

Конкурс «Цифровой прорыв» - это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Оператором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).