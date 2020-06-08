РИАМО - 8 июн. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать единую информационную платформу для поиска работы, сообщает Газета.ru.

«Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля», — говорится в материале.

Глава страны распорядился проработать вопрос о создании информационной платформы в интернете, на которой жители России смогут размещать предложения о работе и искать их, в том числе о временной работе. Ресурс позволит оформлять соответствующие правоотношения.

Также глава государства дал распоряжение о рассмотрении вопроса по внесению в трудовое законодательство РФ изменений в области дистанционной работы, чтобы усовершенствовать эту систему. Также поручено проработать вопрос о внедрении цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.

Доклад должен быть представлен до 20 декабря 2020 года.