РИАМО - 8 июн. Полицейские задержали 39-летнего приезжего, который умышленно проник в тоннель столичной подземки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Мужчина спустился на жесткий путь станции метро «Парк Культуры», после чего проник в тоннель и направился в сторону станции «Кропоткинская» Сокольнической линии.

«В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 11.15.1. КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности) и назначено судом административное наказание в виде административного ареста на срок четверо суток», – говорится в сообщении.

Нарушителя также привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).