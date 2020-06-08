РИАМО - 8 июн. Школу на 2,1 тысячи мест с подъездной дорогой возведут в городском округе Троицк новой Москвы, 800 мест отведено для начальных классов, а остальное – на основную и старшую школу, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Предполагается, что это будет уникальное образовательное учреждение. Проектом предусмотрено создание общешкольной группы помещений с актовым залом на 775 мест и мобильным залом на 475 мест.

«Это будет крупнейший в новой Москве образовательный объект. Общая площадь здания превысит 11 тысяч квадратных метров, а площадь всей застройки составит почти 31 тысячу «квадратов», – сказал глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Помимо просторных и многофункциональных учебных классов здесь появятся шахматный класс, IT-полигон, планетарий с обсерваторией, музей, мастерские по электротехнике и живописи, комнаты живой природы, технического черчения и рисования, библиотека на 50 тысяч книг.

В школе будет работать столовая с пищеблоком и обеденными залами на 650 и 400 мест. Кроме того, обустроят бассейн для 64 человек, спортзалы, залы для занятий художественной гимнастикой и альтернативных занятий.